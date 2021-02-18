Havza'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
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Havza'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

18.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:30
Havza'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev yaptıkları bölgelerde sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev yaptıkları bölgelerde sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

İlçede halkın mal ve can güvenliğini sağlamak için yol kontrollerine devam eden jandarma ekipleri, kış lastiği takmayan ve zincir bulundurmayan sürücüleri uyardı.

Görevlerini sürdürürken sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, sokak hayvanları ve yaban hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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