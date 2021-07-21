Havza'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Havza-Bafra kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Sürücülerin ve ailelerinin bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri sürücülere ve araç içerindekilere kolonya ve bayram şekeri ikramında bulundu.

Denetimde vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Bayram tatili boyunca Havza'da radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrollerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu