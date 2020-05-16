Havza'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
16.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:19
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Asım Uysal (61) idaresindeki 55 HN 943 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düşerek istinat duvarına çarptı.
Araçta sıkışan Uysal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibince kurtarıldı.
Uysal, Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA