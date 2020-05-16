Havza'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Havza'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Havza'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
16.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:19

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asım Uysal (61) idaresindeki 55 HN 943 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düşerek istinat duvarına çarptı.

Araçta sıkışan Uysal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibince kurtarıldı.

Uysal, Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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