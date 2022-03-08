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Havza'da İstiklal Marşı Okuma Yarışması sonuçlandı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da İstiklal Marşı Okuma Yarışması sonuçlandı

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışmada ilk, orta ve lise öğrencileri ayrı kategorilerde yarıştı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilkokullar kategorisinde aynı puanı alan 100. Yıl İlkokulu'ndan Selvi Akyüz ile Merkez İlkokulu'ndan Arif Elibol birinci, Karşıyaka İlkokulu'ndan Mehmet Emir Ağgez ikinci, Ilıca İlkokulu'ndan Gayenur Teke üçüncü oldu.

Ortaokullar kategorisinde ise Belalan Ortaokulu'ndan Fatma Gül Arslan birinci, Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'ndan Oğulcan Tezcan ikinci, Bekdiğin Ortaokulu'ndan Enes Pazar üçüncülüğü elde etti.

Lise kategorisinde de Havza Fen Lisesi öğrencisi Tuana Azra Karatay birinci, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Baran Yağız Kalaycı ikinci, Havza Şehit Recep Şahin MTAL öğrencisi Gülsüm Seliz de üçüncülüğü kazandı.

Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında verileceğini kaydetti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Samsun, Mart, Güncel, Haberler

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