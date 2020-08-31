Havza'da istihdamı artırma çalışmaları
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Havza'da istihdamı artırma çalışmaları

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) girişimleri ile özel bir restoran zincirinde istihdam edilecek 25 kişi için ön mülakat yapıldı.

Havza'da istihdamı artırma çalışmaları
31.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:19

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) girişimleri ile özel bir restoran zincirinde istihdam edilecek 25 kişi için ön mülakat yapıldı.

TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen mülakat öncesi yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçede istihdamı artırmak olduğunu vurguladı.

İstihdama katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade eden Acar, "Derdimiz ilçemizdeki işsiz sayısını azaltmak. Bunun için Havza TSO olarak istihdam bürosu mantığı ile işsizlerimizin kayıtlarını alıyor, bu kişileri işçi arayan şirketler ile bir araya getiriyoruz." dedi.

Acar, işsizliği azaltmak için farklı çalışmaları olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle ilçemizde yatırım yapacak yatırımcılarımızdan isteğimiz iş yerlerine işçilerini zorunlu olmadıkça Havza'dan almaları. Yine Merzifon ve çevre ilçelerdeki iş insanları ile yapmış olduğumuz görüşmeler ile ilçemize istihdam sağlamalarını talep ediyoruz. Bugüne kadar Havza'dan birçok kardeşimiz Havza TSO'nun çalışmaları ile iş sahibi oldu. Bunu yaparken gerek ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız şahsi gerek ise Havza TSO olarak kurumsal olarak elimizi her türlü, taşın altına koymaktayız. Bizim önceliğimiz Havza."

Kısa süre sonra Havza Organize Sanayi Bölgesinde yatırımların tamamlanması ile ilçede istihdam sorunun kalmayacağını belirten Acar, "Bir Havzalı olarak hayalim var. Bunu TSO Başkanı olduğum günden bu yana tekrarlıyorum. Havza'dan OSB'ye ilk işçi servisi kalktığında kurban keseceğim. Bun benim en büyük hayalim. İnşallah kısa sürede gerçekleşecek. Bugün iş başvurusu kabul edilecek olan kardeşlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan 90 müracaat içinden özel bir restoran zincirinde istihdam edilecek 25 kişi için şirketin insan kaynakları çalışanları tarafından yüz yüze mülakatlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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