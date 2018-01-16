Havza'da Ipard Bilgilendirme Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğünce Havza'da AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, hibe desteklemelerinden yeterince yararlanması için yerel yönetimlerin gereken özeni göstermesini istedi.

Havza Kaymakamlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün tarımsal üretimin zenginleştirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yılmaz, "Ülkemizde yeterli potansiyel var fakat yeterince üretim yok. Bu tür desteklemeler ile tarımsal üretimin önü açılmakta." dedi.

TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan ise IPARD II Programı 3. başvuru çağrı dönemiyle ilgili sunum yaptı.

Turan, "Samsun 852 proje ile en çok destek alan il, Havza ise geçen yıl Samsun'da en çok hibe desteği alan ilçe. Bu çağrı döneminde 252 milyon avro hibe verilecek, süt, yumurta, kırmızı et ve kanatlı et üreten tarımsal işletmelere yüzde 40'dan yüzde 70'e varan oranlarda hibe desteği sağlanacak." dedi.

Su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, makine parkları, zanaatkarlık, yerel ürün işletmeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, arıcılık ve arı ürünleri, bitkisel üretimin de yüzde 55 hibe ile destekleneceğini ifade eden Turan, destek verdikleri kalemlerin genelinin makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları olduğunu anlattı.

Tanıtımda, "Tarımsal i·şletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar" ile "Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve i·ş geliştirme" sektörleri kapsamında başvuruların kabul edileceği belirtildi.

Toplantıya, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hüsamettin İlhan, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, tarımsal birlik, kooperatif temsilcileri ile üreticiler katıldı.