Havza'da İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi
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Havza'da İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Havza'da İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi
14.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:46

Samsun'un Havza ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, tören sonrası yaptığı açıklamada ilçe genelinde iki anaokulu ve 21 ilkokulun bulunduğunu ifade ederek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileriyle başlanacağını hatırlattı.

Sağlam, "Biz de bu anlamda eğitim öğretime hazır olduğumuzun iradesini tüm halkımıza gösteriyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak." dedi.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını da vurgulayan Sağlım, "Okullarımızda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Tek amacımız, okulla ilk kez tanışacak çocuklarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül'de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız. İlköğretim Haftamız kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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