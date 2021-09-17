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Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

Havza ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Havza ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Karşıyaka İlkokulu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirildiğini belirtti.

İlçede eğitim altyapısını güçlendirme adına güzel işler yapıldığını dile getiren Özdemir, "Havza Belediyesi ve harekete geçirdiğimiz paydaşlarımız ile ilçemizin eğitim kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmamasını temenni ediyorum. Sizlere de eğitim öğretime gereken hassasiyeti göstermenizi tavsiye ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Buruk bir başlangıç yaptıklarına işaret eden Sağlam, "Çocuklarımız bizlere emanettir ve onların en iyi şekilde yetişmesi için fedakarca çalışacağız. Eğitim tek tarafı bir olay değil, ailelerimizin de eğitim sürecinde bizlere destek olması çok önemli. Ülkemizin geleceği için, başta biz öğretmenler çok çalışmalıyız. Eğitim işi nesil yetiştirme işidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiirler okundu. Programda 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği verdi.

Program sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi.

Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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