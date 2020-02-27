Havza'da "İlham Veren Öğretmenler" semineri düzenlendi

27.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:10

Havza'da, öğretmenlere yönelik "İlham Veren Öğretmenler" semineri gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda "Okul İklimi ve Kültürünü Oluşturma" çalışmaları kapsamında öğretmenlere seminer düzenlendi.

Eğitimci yazar Ayhan Korkmaz'ın katıldığı ve ilkokul, ortaokul, lise, iş okulu ve halk eğitim merkezinde görev yapan 50 öğretmenin katıldığı seminerde öğrencilerin motivasyonun sağlanması gibi konularda bilgi aktarıldı.

Korkmaz, kendi hayatından kesitler sunarak, her öğretmenin öğretmenliğe giden yolda kendisine etki eden bir öğretmeni bulunduğunu belirterek, "Her öğretmenin de öğrencilerine rol model olması gerekir." dedi.

Kaynak: AA