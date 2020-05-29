Havza'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri
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Havza'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri

Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince ihizmet verecek akaryakıt istasyonları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde bulunanlara hizmet vermek için açık...

Havza'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri
29.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:20

Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince ihizmet verecek akaryakıt istasyonları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde bulunanlara hizmet vermek için açık olacak tamirci ve lastikçi belirlendi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İçişleri Bakanlığınca aralarında Samsun'un da bulunduğu kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir dizi tedbir aldığını söyledi.

İlçede akaryakıt ihtiyacının karşılanması yönünde mağduriyet yaşanmaması için tedbir alındığını belirten Özdemir, nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.

Buna göre Havza'da nöbetçi olarak hizmet verecek akaryakıt istasyonları şu şekilde olacak:

"Şehir içinde 30 Mayıs Cumartesi Akar Petrol, 31 Mayıs Pazar GO Petrol. Şehirler arası yol güzergahında 30 Mayıs Cumartesi Göçmenler Opet Petrol, 31 Mayıs Pazar Aytemiz Kayan Petrol."

Ayrıca YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için İlçe Nüfus Müdürlüğü 30 Mayıs Cumartesi günü açık olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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