Havza'da iftar sonrası 108 ünite kan bağışı toplandı
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Havza'da iftar sonrası 108 ünite kan bağışı toplandı

Havza'da iftar sonrası 108 ünite kan bağışı toplandı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak için iftar sonrası 3 gece boyunca kan bağışı toplandı.

Havza'da Türk Kızılay tarafından kan ihtiyacını karşılamak için iftar sonrası 3 gece boyunca kan bağışı toplandı. Kan bağışı çalışmalarında 108 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında ramazan ayı ve koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçede kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Kan bağışı için www.kanver.org adlı internet sitesinden randevu alan bağışçılar randevu saatlerinde sıra beklemeden kan bağışında bulundular.

Çalışmalara destek olmak için kan bağış otobüsünü ziyaret eden Kızılay Derneği Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Halkımız kan bağışında çok duyarlı davranıyor. Havzalı hemşehrilerime bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca gece bu saatte hastalarımızın kan ihtiyacının karşılamak amacı ile çalışan Kızılay personelini kutluyorum." dedi.

Çörekçioğlu kan bağışında bulmak isteyen bağışçıların www.kanver.org. sitesinden randevu alabileceklerini belirterek, "Bağışçılarımız Kızılay'ın kan bağış noktalarını öğrenmek için 168 numaralı çağrı merkezini aramaları yeterli. 'kanver.org' sitesinden online randevu alan bağışçılarımız randevu saatlerinde sıra beklemeden bağışlarını yapabilmekte. Kan ve plazma bağışı yapmak isteyenlere her türlü kolaylık da getirildi. Bağış yapmak isteyenler, hafta sonları ve akşam 19.00'dan sonrası için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor." diye konuştu.

Çörekçioğlu, Kovit-19 geçirerek iyileşenlerden immün plazma bağışı yapmalarını isteyerek,"Kovit ile mücadelede plazama çok önemli. Sağlık ordumuzun kovit ile mücadelesine ve insanların sağlıklarına kavuşmasına destek olmak için hastalığı geçirmiş ve üzerinden 28 gün geçen herkesi plazma bağışına davet ediyorum." ifadesinde bulundu.

Kevser Cami önüne konuşlandırılan kan bağış otobüsünde üç gece boyunca saat 21.00 ila 23.30 arasında 108 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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