Havza'da İftar

Samsun'un Havza ilçesinde Denizbank Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Özel bir tesiste gerçekleştirilen iftar programına, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban, Karadenizbirlik Başkan Vekili Fahri Şahin, 810 Sayılı Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile esnaf ve çiftçiler katıldı.

İftar yemeği öncesi bir konuşma yapan Denizbank Havza Şubesi Müdürü Mesut Özkurt, "Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçemizde de çiftçi esnaf ve bankamızın birlikteliğini önemsemekteyiz. Havza'da 3. yılımızda çiftçilerimiz, tarımsal faaliyette bulunan esnaflarımız ve bankamız arasında birlikteliği sağlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Davetimize katılan, katılamayan herkese ve tüm müşterilerimize teşekkür eder, hayırlı ramazanlar dilerim." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, ilçede açılan her banka şubesinin ilçenin ekonomik anlamda büyümesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.