Havza'da ibadethanelerde dezenfeksiyon yapılıyor Havza Belediyesi ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi, İlçe Müftülüğü ile iş birliğinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan 160 cami, 24 Kur'an kursu, Aile Rehberlik Merkezi ve İlçe Müftülüğünde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, alınan tedbirlere vatandaşların riayet etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Her şeyin sağlığı korumak için olduğunu vurgulayan Nurlu, "Bu günlerde halkımıza tavsiyemiz, bol bol ibadet edip, bir an evvel bu tehlikenden kurtulmamız ve milletimiz, vatanımız için dua etmeleri. Havza Belediyemize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde kurulan 2 dezenfekte ekibi, Oniki Yıldız Vakfı Cemevinde de dezenfekte çalışması yaptı.

Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Bu günleri toplum olarak hep birlikte atlatacağız. Alınan tedbir ve yasaklara riayet etmeliyiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam edildiğini vurgulayarak, "Toplu yaşam alanlarında dezenfektan çalışmaları kapsamında, tüm ibadethanelerde virüse karşı tedbir amaçlı temizlik yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA