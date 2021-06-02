Havza'da hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Havza'da hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Havza'da hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'un Havza ilçesinde, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, istihbarat ve takip çalışmaları neticesinde kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta ve kredi kurum çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan, ayrıca 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan R.K'nin Yağcımahmut Mahallesi'ndeki evinde olduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, R.K'yi saklandığı evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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