Havza'da Hak Sahiplerine Tapuları Dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesine yaklaşık 6 ay süren kadastro çalışmasının ardından bin 654 tapu, sahiplerine dağıtıldı.

Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmanın ardından hak sakinleri tapularına kavuştu.

Kadastro, kayıt güncelleme ve askı süresi tamamlanarak mahalle muhtarına teslim edilen bin 654 tapu, mahalle muhtarı Bekir Erden tarafından mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Muhtar Erden, yaklaşık 5 bin dönümlük alanın 6 aylık çalışma sonrasında kadastrosunun tamamlandığını belirterek, "Yapılan çalışmalar ile güncellenen tapuları mahalle sakinlerimize dağıttık. Yeni tapularımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.