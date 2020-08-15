Havza'da Hacı Osman Deresi temizlik çalışmaları Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nde başlayan temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nde başlayan temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çalışmaları takip eden Özdemir bir süre çalışmaları inceleyerek SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan'da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dere yatağının 500 metrelik kısmının temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirten Özdemir, "Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğünce derenin ilk etabı tamamlanmıştı. Şimdi ise ikinci etap temizlik çalışmalarımıza SASKİ ile başladık. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması önemli. Havza Belediyesi olarak bizler de çalışmalara destek vermekteyiz." dedi.

Özdemir, çalışma ile 3 mahalleden geçen Hacı Osman Deresi'nin bin 100 metrelik bölümünün temizleneceğini söyledi.

Kaynak: AA