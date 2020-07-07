Havza'da Hacı Osman Deresi'nde ıslah ve temizlik çalışması yapılıyor Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'da ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nde yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'da ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nde yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkınlara karşı başlatılan temizleme çalışmaları kapsamında Tersakan Irmağı bağlantısından itibaren yaklaşık 500 metrelik bölümünde temizlik çalışması tamamlandı.

Çalışma alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Özdemir, ilgililerden bilgi aldı.

Dere yatağının temizlenmesinin hem halk sağlığı hem de ilçenin sel ve su taşkınlarına karşı korunması açısından önem taşıdığını dile getiren Özdemir, "Havza Belediyesi olarak bizler de çalışmalara destek vermekteyiz. Kalan 1100 metrelik bölüm belediyemiz ve SASKİ iş birliği ile temizlenecek." dedi.

Kaynak: AA