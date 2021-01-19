Havza'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi
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Havza'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi

19.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:14
Havza'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede 2021 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlendiği bildirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede 2021 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlendiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halkın günlük ihtiyaçlarının da aksaklığa uğramayacak şekilde güzergahların belirlendiği aktarıldı.

Mehmetçik Meydanı'ndan başlayan güzergahın Şehit Hasan Aktar Caddesi'nin Ofisler Kavşağı'na kadar olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı yeri olarak Mehmetçik Meydanı, alternatif yürüyüş güzergahı Kazımpaşa Caddesi'nden başlayarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokak boyunca Ofisler Kavşağı'na kadar belirlendi. Alternatif toplantı yeri ise TCDD Havza Gar Şefliği yanı olacak."

Açıklamada, belediye sınırları içinde ve sorumluluk bölgesinde bulunan afiş ve pankart asılabilecek yerler ise şöyle sıralandı:

"Kazımpaşa Caddesi Kevser Parkı yanında bulunan billboard ve Kazımpaşa Caddesi Mehmetçik Meydanı'nda bulunan billboard. Kazımpaşa Caddesi, Demiryolu hemzemin geçidinden itibaren Türk Hava Kurumu Kavşağı'na kadar olan cadde. Mehmetçik Meydanı'ndan Şehit Hasan Aktar Caddesi'nden ofis kavşağına kadar olan cadde. Kazımpaşa Caddesi Şehit Kaşif Aslan Sokak girişinden ofis kavşağına kadar olan sokak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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