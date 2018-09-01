Havza'da Genç Çiftçilere Arı Desteği

Samsun'un Havza ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında genç arıcılara 230 arı kovanı dağıtıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen dağıtımda, projesi onaylanan 5 genç çiftçiye 45'er arılı kovan, 5 boş kovan, elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske ve körük gibi arıcılık malzemeleri teslim edildi.

Dağıtım programında konuşan Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Rasim Kaplan, "Genç çiftçilerimizi desteklemek ve şehirden köye göçü teşvik etmek amacı ile yürütülen proje kapsamında Havza'da 5 kardeşimize 30 bin lira değerinde yüzde 100 hibe desteği verildi. Birlik olarak ilimizde bal üretimi arttırmak istiyoruz. Genç çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Havza Temsilcisi Rafet Ergin ise 5 çiftçiye 150 bin lira tutarında hibe desteği verildiğini belirterek, "İnşallah bu gençlerimiz artık kendi işlerinin başında olacaklar ve ekonomiye katkı verecekler. Projenin bölgemize bal üretimin artması yönünde önemli katkıları olacak." diye konuştu.

Projesi onaylanan ve arı kovanlarını alan 20 yaşındaki Melike Taytakoğlu ise bir kadın olarak kendi işinin sahibi olmak için başvuruda bulunduğunu belirterek, "Projem onaylandı ve bugün arıları ve malzemelerimi teslim aldım. Çok mutluyum. İnşallah bundan sonra kendi ayaklarımın üzerinde duracağım." ifadelerini kullandı.