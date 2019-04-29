Havza'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Havza 100. Yıl İlkokulu bahçesinde başlayan şenlikte, 1. ve 2. sınıf öğrencileri hem yarıştı hem de eğlendi.

Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, şenliğin 2 Mayıs tarihine kadar süreceğini belirterek, "Etkinliklerimiz 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizin müsabakaları ile başladı. Hafta içinde tüm ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılacağı geleneksel çocuk oyunlarımızdan oluşan yarışmalar düzenlenecek. Yapılan yarışmalarda birinci olan öğrencilerimiz Samsun'da yapılacak il finalinde ilçemizi temsil edecekler." dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve davetlilerce verildi.

Kaynak: AA