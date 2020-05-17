Havza'da gece temizliği SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında meydan ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında meydan ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs (Covid-19) bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından meydan ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde gece yapılan çalışmalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Mehmetçik Meydanı, Hasan Aktar ve Kazım Paşa caddeleri temizlendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Belediye olarak bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız. Halkımız evde kalsın, biz onlar için 24 saat çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA