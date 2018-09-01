Havza'da Futbol Şenliği

Samsun'un Havza ilçesinde İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından yaz futbol okulları futbol şenliği düzenlendi.

Havza Şehir Stadı'nda tertip edilen şenliğe, İlk Kıvılcım Spor Kulübü'nün yanı sıra Amasya Belediyespor, Merzifon Belediyespor ve Vezirköprü Gençilk Hizmetleri Spor Kulübü yaz futbol okullarında eğitim gören 8-10 yaş arası 120 futbolcu katıldı.

Futbol şenliğinin tek kız oyuncusu İlk Kıvılcım Spor Kulübü oyuncu Nehir Sezer ilgi odağı oldu.

Şenlikte minik futbolcular, kendi aralarında oynadıkları maçlarla hem eğlendi, hem de yeteneklerini sergiledil.

İlk Kıvılcım Spor Kulüp Başkanı Yaşar Kayacan, katılımcı kulüplere teşekkür ederek, "Yaz spor okullarının sportif başarısının yanı sıra amacı iyi insanlar yetiştirmek. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz futbol şenliğini geleneksel hale getirmek en büyük arzumuz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise sporun her branşına katkı vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın iyi birey olarak yetişmesi için spor yapmalarının teşvik edilmesi önemli. Bu sayede gençlerimiz hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, hem de bir spor dalı ile uğraşıyorlar. Havza Belediyesi olarak her zaman spora ve sporculara olan desteğimizi sürdüreceğiz. Katılımcı tüm kulüplerimize başarılar dilerim."

Daha sonra Havza Belediye Başkanı İkiz ve Havza Milliği Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, katılımcı takımlara plaket verdi.