Havza'da esnaf odalarından Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin ve Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin ve Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şahin ve Pekpolat, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutladılar.

Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, "Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutlar, tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar dilerim. Bu vesileyle şehit polislerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, ziyaretleri nedeniyle oda başkanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu