Havza'da esnaf odaları ile Dünyagöz Samsun Hastanesi arasında protokol imzaladı
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Havza'da esnaf odaları ile Dünyagöz Samsun Hastanesi arasında protokol imzaladı

04.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:29
Havza'da esnaf odaları ile Dünyagöz Samsun Hastanesi arasında protokol imzaladı

Havza'da esnaf odaları ile Dünyagöz Hastanesi arasında hizmet protokolü imzalandı.

Havza'da esnaf odaları ile Dünyagöz Hastanesi arasında hizmet protokolü imzalandı.

Esnaf odalarına kayıtlı esnaf ve birinci derece yakınlarının göz sağlığı hizmetlerini indirimli şekilde yararlanmasını sağlayacak olan protokol, Esnaflara sağlık hizmetlerinde indirim sağlayan protokol Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ile Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan tarafından imzalandı.

Şahin, imzalanan protokol ile üyelerinin göz hastalıkları ile ilgili kaliteli ve hızlı çözüme indirimli kavuşma imkanı sağlandığını söyledi.

Dünyagöz Samsun İş Geliştirme Uzmanı Gizem Zobalı Bilgin ise yeni bir sağlık protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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