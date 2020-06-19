Havza'da ekmeğin gramaj ve fiyatı artırıldı Samsun'un Havza ilçesinde ekmeğin gramajı ve fiyatı artırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde ekmeğin gramajı ve fiyatı artırıldı.

İlçede 200 gram olan ve 1,25 liradan satılan ekmek, yapılan düzenleme ile 220 grama çıkarılarak fiyatı da 1,50 liraya yükseltildi.

Fiyat ve gramaj ile ilgili düzenlemeyi gösteren yeni fiyat tarifesi, Havza Bayii Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtıldı.

Fırın sahiplerinden Bülent Şahin, artan un ve diğer girdi maliyetleri nedeniyle fiyat düzenlemesi yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA