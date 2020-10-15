Havza'da ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı
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Havza'da ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı

15.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:18
Havza'da ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı

Havza ilçesinde 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı.

Havza ilçesinde 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı.

İlçede 200 gram olan ve 1,25 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yapılan düzenleme ile 1,50 liraya yükseltildi.

Fiyat ile ilgili düzenlemeyi gösteren yeni fiyat tarifesi, Havza Bayii Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtıldı.

Fırın sahiplerinden Bülent Şahin, artan un ve diğer girdi maliyetleri nedeniyle fiyat düzenlemesi yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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