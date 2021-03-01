Havza'da eğitim yatırımları
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Havza'da eğitim yatırımları

01.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:53
Havza'da eğitim yatırımları

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Mesleki ve Teknik Lise binasının yapımı için proje ve ihale aşamasına gelindiğini bildirdi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Mesleki ve Teknik Lise binasının yapımı için proje ve ihale aşamasına gelindiğini bildirdi.

Kayan, yaptığı açıklamada, Havza'da eğitim alanında yatırımlara devam edildiğini ve hükümet tarafından ilçede okulların deprem güçlendirmesi dahil birçok konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İlçede daha önce yapılan zemin etüt ve karot numune testleri sonucunda depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve yıkılan Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası yapımı çalışmalarının sonuç verdiğini vurgulayan Kayan, okul binası yapım işinin 2021 yılı yatırım bütçesi kapsamına alınarak projelendirme ihale aşamasına geldiğini aktardı.

Lise binasının inşaatına yaz aylarında başlanacağını belirten Kayan, "Yaklaşık 15 milyona mal olacak mesleki ve teknik lise binamız modern derslik ve atölyeleri ile bölgemizin ve ülkemizin yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşılayacak. Özellikle Havza Organize Sanayi Bölgemizde de yatırımların hızlanması ile ilçemizde meslek lisesinin bir an evvel hizmete girmesi önem arz etmekte." diye konuştu.

İlçede devam eden eğitim yatırımları hakkında da bilgiler veren Kayan, şunları kaydetti:

"Yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Havza İmam Hatip Ortaokulunun hizmet verdiği İstiklal İlkokulu binası ve Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye binası yıkım işi ihale aşamasında. İnşallah bu iki binanın yıkımı ile yeni okul binalarının inşaatına başlanacak. Yine yakından takip ettiğimiz mesleki ve teknik eğitim merkezi için de çalışmalarımız aralıksız devam etmekteyiz. Yine ilçemizde üç okul binasında deprem güçlendirme yapım çalışmaları sürmekte. Yeni okul binasının ilçemize kazandırılmasında bizleri destekleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve ekibine, AK Parti Samsun milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ersan Aksu'ya, İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ve ekibine, Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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