Havza'da eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapılıyor Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okul ve eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okul ve eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Havza Belediyesi iş birliğinde, okul ve eğitim kurumlarında Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

Çalışmaları takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ilçe genelinde 53 okul ve eğitim kurumu binasının ilaçlanacağına söyledi.

Daha önce kendi imkanlarıyla binaların dezenfekte edildiğine işaret eden Sağlam, "Şimdi daha profesyonel ve titiz şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımıza başladık. Yapılan planlamalar doğrultusunda tüm okul ve eğitim kurumlarımızın dezenfeksiyonu yapılacak. Çalışmalarımızda bize destek olan Havza Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt gözetiminde çalışmalarını sürdüren dezenfeksiyon ekibi, öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, kantin, sınıflar, lavabo ve pansiyonlardaki yatakhanelerde çalışma yaptı.

Kaynak: AA