Havza'da e-sınav merkezi çalışmaları devam ediyor

Havza ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapılacağı elektronik sınav (e-sınav) merkeziyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

Havza ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapılacağı elektronik sınav (e-sınav) merkeziyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi binasında oluşturulan 21 kişi kapasiteli e-sınav merkezi yapım çalışmalarını inceleyen Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam okul müdürü Mehmet Hilmi Alparslan'dan bilgi aldı.

Sağlam, AA muhabirine, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ve MEB tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Havza'nın elektronik sınav merkezi olmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde başladığını söyleyen Sağlam, "Sınav merkezimizde MEB tarafından düzenlenen motorlu taşıtlar sürücü kursu teorik sınavları, kalfalık ve ustalık teorik sınavları, amatör telsizcilik teorik sınavı, MEB Unvan Değişikliği Sınavı ve farklı alanlarda sınavlar yapılabilecek." dedi.

Merkezin bilgisayar sistemlerinin özel olarak hazırlandığını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu merkezlerde sınavlar dokunmatik ekranlı bilgisayarlar kullanılarak yapılıyor. Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmayan kişiler dahi kolayca sınavını gerçekleştirebiliyor. Sınav merkezimiz önümüzdeki ay içinde hizmet verebilecek. Merkezimizden birçok insan yaralanacak ve sınava girecek vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu