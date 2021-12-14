Havza'da din görevlilerine engellilerle iletişim eğitimi verildi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğünde görevli din görevlileri ve müftülük personeline engelli psikolojisi ve engellilerle iletişim eğitimi verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde görevli din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.

Engelli birey psikolojini anlamak ve onlara sunulan hizmetin geliştirilmesi, şekillendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde Samsun Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Rasimegül Usta Apaydın tarafından "Engelli kime denir, engellileri niçin konuşmalıyız" konu başlıklarında sunum yapıldı.

Apaydın, engelli bireyin yaşamını kolaylaştırıcı ve güçleştirici etmenler üzerinde durarak, hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak adına yapılabileceklerini anlattı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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