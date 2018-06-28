Havza'da Dilenci Operasyonu

Samsun'un Havza ilçesinde engelli gibi davranarak dilenen 2 kişinin üzerinde 651 lira bulundu.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Kevser Camisi önünde ve Kazım Paşa Caddesi'nde engelli gibi davranarak dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dilendikleri belirlenen M.A. ve K.A'yı zabıta bürosuna götüren ekipler, engelli olmadıkları belirlenen bu kişilerin üzerinde yapılan aramada 651 lira 75 kuruş buldu.

Zabıtanın paraya el koyduğu, M.A. ve K.A'ya da Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldığı bildirildi.