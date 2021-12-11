Havza'da dijital bağımlılıkla mücadele için öğrencilere okçuluk sporu tanıtıldı

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da, dijital bağımlılıkla mücadelede Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında destek alan öğrencilere okçuluk sporu tanıtıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde ODES Projesi kapsamında destek alan öğrencilere okçuluk eğitimi verilerek ok atışı yaptırıldı.

Havza Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen eğitimde beden eğitimi öğretmeni Hanife Beşli ve Samsun Okçuluk Kulübü sporcusu Nafiz Delibaş tarafından etkinliğe katılan öğrencilere okçuluk sporu, kullanılan malzemeler tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet ederek, "Eğer sizler talep ederseniz ve isterseniz bizler okçuluk kursunu sizler için açabiliriz. Yapılan her şey sizlerin daha iyi bir birey olarak yetişmesi için." dedi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Güvendi Mutlu da dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimleri ve etkinliklerinin devam edeceğini anlatarak, "Dijital bağımlılığı azaltmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mümkün olduğunca çok çocuğumuza ulaşmayı ve çocuklarımızı ellerindeki telefon ve tabletlerden uzaklaştırmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.