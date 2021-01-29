Havza'da cuma namazında traktör sürücülerine uyarı

Samsun'un Havza ilçesinde cuma namazında traktör kazalarını azaltmak amacıyla traktör sürücülerine uyarıda bulunuldu.

Havza Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza Müftülüğü iş birliğinde yapılan çalışmada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinin tamamında cuma hutbesi sonrası traktör kazalarını azaltmak amacıyla hazırlanan uyarı metni okundu.

Metinde, "Meydana gelen traktör kazalarını azaltmak amacıyla tüm traktörlerde koruma kabini, emniyet tacı veya çerçevesi, sarı dönerli çakar lamba, römorkların arka kısmında ise iki yansıtmalı üçgen reflektörlerin tamamlanmasını, eksiklikleri giderilmeyen sürücü ve traktör sahipleri hakkında yasal işlem yapılacağı hususu önemle duyurulur." denildi.

Namaz çıkışında ise İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi tarafından, "Can yanmasın, mal ziyan olmasın" sloganıyla uyarıcı broşürler dağıtılarak traktör sürücüleri bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu