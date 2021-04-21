Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Havza'da çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçilere 1350 kilogram yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde çiftçilere 1350 kilogram yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı.

Havza Tarım Kredi Kooperatifi binasında Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen tohumluk dağıtım programında, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli tohumluklar çiftçilere verildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, dağıtılan tohumların ekilmesi ve verimin artması için sulamanın önemli olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili taleplerini milletvekilleri ile Devlet Su İşleri yetkililerine ilettiklerini anlatan Özdemir, "İl ve ilçe müdürümüz, bu çalışmalara ivme kazandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hem ürün çeşitliliği, hem ürün kalitesi hem de üreticimizle çiftçimizle kurumlarımız arasında güzel bir iletişim sağlandı. Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Dağıtılan tohumların inşallah hasadını da beraber yapacağız. Tarım ve hayvancılık dünyanın en önemli işi. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi bir karış ekilmeyen yer bırakmayacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da yağlık bitki üretimi olarak iller bazında ülke genelinin 163 bin dekar ekim alanıyla yüzde 2,42'lik üretimini karşıladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu oranı arttırabiliriz, arazilerimiz müsait. 2,42'lik oran, 44 bin 500 ton ayçiçeği ile yapıldı. Üretim bazında Samsun ilk sekizinci sırada. Yaklaşık 23 milyon lira kadar destek verildi. Fark, dekar ve mazot ile gübre desteklerinin artışları ile ciddi desteklemelerde bulunduk. Bakanlığımız kullanılmayan tarım arazilerinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında ilimizde çelikte, soyada ve yağlık ayçiçeğinde yüzde 75 tohum desteği yaptı. Proje kapsamında 303 bin lira proje bütçemiz vardı. Yaklaşık 6 bin dekara arazide ekilecek kadar 3 ton yağlık ayçiçeği aldık. Ayçiçeği üretiminin yüzde 10'u çerezlik ve yüzde 90'ı yağlık. Havza'da 1350 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak. Bu tohumluklar ile 2 bin 600 dekar alanda ekim gerçekleştirilecek."

Konuşmaların ardından yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yağlık ayçiçeği tohumlukları çiftçilere dağıtıldı.

Programa Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam ve Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de katıldı.

Programın ardından Özdemir ile Tarım ve Orman İl Müdürü Sağlam ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sağlam, Havza Ziraat Odasını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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