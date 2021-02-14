Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu
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Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu

14.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:22
Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu

Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Havza'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Siparişleri alan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen saksı, gül, orkide, papatyalar teslimat adreslerine yolladı.

Havza'da çiçekçilik yapan Savaş Karaman, Sevgililer Günü'nde sipariş yoğunluğu yaşadıklarını belirterek "Pandemiden dolayı uzun süredir işlerimizde düşüş vardı. Sadece gelen siparişler üzerine çalışıyoruz. Bugüne özel siparişlerimizde yoğunluk var. Bu siparişleri de gelen adreslere teslim ediyoruz." dedi.

Volkan Saatçi ise tercihlerinin genelde canlı çiçek olduğunu dile getirerek, "Genelde saksı, gül ve papatya olmak üzere bütün çiçeklerden sipariş veren müşterilerimiz var. Canlı çiçeklerimiz 15 ile 200, yapay çiçeklerimiz de 50 ile 300 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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