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Havza'da camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

AA, Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da camilerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Havza Belediyesi ve Havza İlçe Müftülüğü işbirliği ile ilçe merkezinde camilerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza Belediyesi ve Havza İlçe Müftülüğü işbirliği ile ilçe merkezinde camilerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında dezenfeksiyon ekibi tarafından yatsı namazı sonrası ilçe merkezindeki 25 cami dezenfekte edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak koronavirüse karşı çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. İlçe merkezindeki ibadethanelerde virüse karşı tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışması yaptık. Halkımızdan ricamız, maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmeleri ve aşılarını olmaları." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Zeki Kurt, Hisarcık, Havza, Güncel, Haberler

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