Havza'da Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Devlet Hastanesi yolunda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kaldırım çalışmalarını inceledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Devlet Hastanesi yolunda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kaldırım çalışmalarını inceledi.

Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Özdemir, Havza Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesine çalışmalarda ekipman desteğinde bulunduklarını belirterek, "Hastanenin hizmete girmesi ile birlikte burası hem araçlar hem de yayalar tarafından yoğun olarak kullanılmakta. Ayrıca yol yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın da sıklıkla kullandığı bir güzergah haline geldi. Yapılan kaldırım çalışması ile hem hastanemize yaya olarak gitmek isteyen hem de yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımız için güvenli bir güzergah olacak. Samsun Büyükşehir Belediyemize ilçemize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise yapılan her hizmetin vatandaşların güvenliği ve rahatlığı için olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA