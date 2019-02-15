Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı ve Karadeniz Un Sanayicileri Derneği işbirliği ile Havza'da buğday toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas, amaçlarının Samsun'da buğday kalitesi ve rekoltesini yükselterek, un imalatını arttırmak olduğunu söyledi.

Elmas, buğday üretimi için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Burada önemli olan çiftçimizin doğru modellere yönlendirilmesi ve ürün kalitesinin ve rekoltesinin arttırılması. Bunun içinde Buğday Danış Kurulu kurulması için çalışmaların bir an evvel yapılması gerekmektedir." dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ve Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise konunun tarafı olarak üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirterek; "Burada önceliğimiz maliyet fiyatlarını aşağıya çekecek ve kaliteli ürün elde edebileceğimiz uygulamaları tespit etmemiz lazım. Un üreticileri olarak gerekirse örnek çiftçilerimiz ile sözleşmeli ekim gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA