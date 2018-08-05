Havza'da Beton Yol Çalışmaları

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Çakıralan Mahallesi'nde beton yol çalışmalarını inceledi.

Yol çalışmalarını denetleyen İkiz, mahalle sakinleri tarafından teşekkür pankartı ile karşılandı.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden İkiz, mahalle muhtarı Ahmet Çavdar ve vatandaşlarla, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İkiz, burada yaptığı konuşmada, Çakıralan Mahallesi'nin yanı sıra Kocaoğlu, Kayabaşı ve Sivrikese mahallerinde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde destek veren vatandaşlara teşekkür eden İkiz, "Sizlerin sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimize vermiş olduğunuz destekler sayesinde ülkemiz daha güçlü yarınlara daha emin adımlarla yürümekte. Darbe ile seçim ile ülkemizin önünü kesmek isteyenlere sizler gereken cevabı verdiniz. Sizlere partim ve şahsım adına teşekkür ederim." dedi.

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Çavdar ise Havza Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını kaydetti.