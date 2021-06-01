Havza'da Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
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Havza'da Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Havza'da Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde şehit mezarlarının çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde şehit mezarlarının çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında şehit kabirlerinin etrafı parke ile kaplanıp yürüyüş yolları yapıldı.

Çalışmaların tamamladığı Kamlık Mahallesi'nde bulunan iki şehit mezarını ziyaret eden Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür etti.

Özdemir, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin kabirlerinin bakımlarının özveriyle ve titizlikle yapıldığını vurgulayarak, "Ülkemiz için canlarından vazgeçen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimizi özlem ve minnet ile yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Saat de, "Şehit mezarlarımız yapılan çevre düzenlemesi ile daha güzel bir görünüm kazandı. Şehitliklere ulaşım kolaylaştı. İnşallah belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar devam edecek. Bir kez daha ülkemizin birliği için şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Havza Belediyesinden yağmur sonrası temizlik çalışması

Havza Belediyesi tarafından ilçede aralıklarla devam eden yağmur sonrası temizlik çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un idaresinde devam eden çalışmalarda ekipler, su ve çamur birikintilerini tazyikli su ile temizledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, aralıklarla yağan yağmur nedeniyle oluşan su ve çamur birikintilerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldığını belirterek, halkın rahat ve güveni için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

Havza'da Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Havza'da Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Havza'da Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Havza'da Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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