Havza'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin elektrik aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin elektrik aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Onur Aslan idaresindeki 55 ACV 730 plakalı otomobil, Medrese Mahallesi Altay Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan önce elektrik trafo kutusuna, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan Aslan, Havza Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle elektrik trafo kutusunda hasar oluşması sonucu Bahçelievler ve Medrese mahallelerinin bir kısmında bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu