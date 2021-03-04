Havza'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Havza'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

04.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:08
Havza'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin elektrik aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin elektrik aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Onur Aslan idaresindeki 55 ACV 730 plakalı otomobil, Medrese Mahallesi Altay Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan önce elektrik trafo kutusuna, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan Aslan, Havza Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle elektrik trafo kutusunda hasar oluşması sonucu Bahçelievler ve Medrese mahallelerinin bir kısmında bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Sedat Kapurtu Demet Özdemir
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Halis Özkahya Özgür Yankaya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havza'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:11:06. #1.15#
title