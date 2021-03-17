Havza'da ASDEP ekipleri 16 bin 626 kişiye ulaştı
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Havza'da ASDEP ekipleri 16 bin 626 kişiye ulaştı

17.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:12
Havza'da ASDEP ekipleri 16 bin 626 kişiye ulaştı

Havza Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)kapsamında oluşturulan 3 ekip ilçe merkezinde hane ziyaretlerine başladı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)kapsamında oluşturulan 3 ekip ilçe merkezinde hane ziyaretlerine başladı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi ASDEP ekipleri, hane ziyaretleri gerçekleştirerek sosyal yardım veya hizmete ihtiyacı olan vatandaşları belirliyor.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, AA muhabirine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşın sosyal hizmet almak için devlet kurumlarına gitmesi yerine devletin vatandaşa ulaşması amacıyla yürütülen ASDEP kapsamında ilçede 6 kişiden oluşan 3 ekibin görev yaptığını söyledi.

Vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürülen ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirileceğini anlatan Mutlu, özellikle sosyal ihtiyacı yüksek bölgeler, sosyal hizmet ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların tespit edilerek ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerine ve kamu kurumlarına yönlendirildiklerini dile getirdi.

Ekiplerin psikolojik danışman, sosyal çalışmacı ve sosyolog olan meslek elemanlarından oluştuğuna işaret eden Mutlu, "Görüştüğümüz ailelerin maddi durumunu, sosyal yapısını ve ihtiyaçlarını belirliyor ve taleplerini dinliyoruz. İlçemizde bugüne kadar 86 mahallede 5 bin 177 haneyi ziyaret ederek 16 bin 626 vatandaş ile yüz yüze görüşerek rehberlik ve yönlendirme hizmeti verildi. Kalan 12 merkez mahallemizde ise çalışmalarımız devam etmekte." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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