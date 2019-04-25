Havza'da "Afat Kurbanı" Kesildi

Samsun'un Havza ilçesinde Çakıralan ve Hecinli mahallelerinde "afat kurbanı" kesildi.

Çakıralan ve Hecinli mahallelerinde düzenlenen programlara Belediye Başkan Vekili Bülent Şahin, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AK Parti İlçe Başkan Vekili Kadir Özkurt, Belediye Meclis üyeleri Recep Akça ve Mahmut Gümüştekin ile vatandaşlar katıldı.

Şahin, çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, "Cenab-ı Mevlam niyetlerinizi kabul etsin." dedi.

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar da katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Duanın ardından kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.

Kaynak: AA