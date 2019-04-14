Havza'da Afat Kurbanı Kesildi

Havza'nın Kemaliye Mahallesi'nde afat kurbanı kesildi.

Kemaliye Mahallesi'ndeki programa, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, AK Parti Havza Yönetim Kurulu Seçim İşleri Başkanı Ahmet Keskin ve mahalle sakinleri katıldı.

Özdemir, çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, "Cenab-ı Mevla'm niyetlerinizi kabul etsin." dedi.

Muhtar Bahattin Demircan, katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kesmiş olduğumuz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Özdemir ve beraberindekiler, Karşıyaka Mahallesi, ardından Memduhiye Mahallesi'nde muhtar Hamza Yıldırır'ın okuttuğu mevlite de katıldı.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik'in evinin önündeki mevlit sonrası Özdemir, "İlçemizde ilk kez bir bayan muhtar oldu. Kendisini kutluyorum. Ayrıca bu bizim için de bir şans. Özellikle sosyal belediyecilik bağlamında bayanlarımıza yönelik Karşıyaka hizmetlerimizde bilgi ve görüşlerine başvurabileceğimiz bir yol arkadaşımız oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA