Havza'da "4006 Tübitak Bilim Fuarı" Açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı yapıldı. Fuarda öğrencilerin yaptığı 20 robot öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan fuar sorumlusu Adem Kavşur bu yıl fuarın 5'incisini düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin her fikrinin değerli olduğunu belirten Kavşur, öğrencilerimizin fikirlerine değer vererek bu yıl 20 proje hazırladıklarını dile getirdi.

Fuarda 13. Uluslararası MEB Robot Yarışmasında temsil eden öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Daha sonra ise fuarda emeği geçenlere Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza ilçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve diğer davetliler tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA