Havza'da 4. kademe sportif yetenek taraması yapıldı
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Havza'da 4. kademe sportif yetenek taraması yapıldı

22.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:59
Havza'da 4. kademe sportif yetenek taraması yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da 4. kademe sportif yetenek taraması yapıldı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da 4. kademe sportif yetenek taraması yapıldı.

Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında diğer üç kademedeki değerlendirmeler sonucu belirlenen ve 6. sınıfa giden 30 öğrenciye denge ve reaksiyon testi ve ölçümler yapıldı.

Test çalışmalarını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, geleceğin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla projenin 2018 yılında hayata geçirildi." dedi.

Uzun Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilçede ?2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilk yetenek testleri yapıldığına işaret ederek, "Testler kapsamında temel eğitim, orta modül, ileri modül ve çoklu branş eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 6. sınıf öğrencisi 30 gencimiz Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları ve antrenörler eşliğinde denge ve reaksiyon testlerine tabi tutuldu." diye konuştu.

Uzun, salgın dolayısıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılan denge ve reaksiyon testleri sonucunda branş yönlendirmelerinin yapılacağını, tüm testleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne alınacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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