Havza'da 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü, Çarşamba otoparkına kavuşuyor

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba ilçesinde 214 araç kapasiteli katlı otopark inşaatında sona gelirken, Havza ilçesinde ise 2 mahallenin içme suyu sorununu çözdü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Havza ve Çarşamba ilçelerinde devam eden ve bitirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Çarşamba Otoparkı'nın yapımında yüzde 84 dolayında fiziki gerçekleşmenin tamamlandığını ifade eden Başkan Demir, Havza ilçesinin Karahalil ve Çamyatağı Mahallelerine 11 bin 628 bin metrelik hat döşenerek içme suyu sorununun da çözüldüğünü belirtti.

Mekanik Otopark için 23 milyon TL yatırım

Bu kapsamda Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'ndeki eski pazar yerinin bulunduğu bin 880 metrekarelik alanda iki katlı mekanik sistem otopark inşaatı sürüyor. Otomobilleri sürücülerin değil, asansörlü otomatik ve mekanik sistemin park edeceği 214 araç kapasiteli sistem toplamda 23 milyon 262 bin 550 TL'ye proje edildi. Çarşamba bölgesinin otopark sıkıntısını ortadan kaldırmayı hedefleyen projenin inşaatının yüzde 84'ü bitti.

Havza'da 2 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Havza ilçesinin Karahalil ve Çamyatağı Mahallelerine 11 bin 628 bin metrelik hat döşenerek içme suyu sorunu da çözüldü. Yapılan hat çalışması ile yaşadıkları çilenin son bulmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, "Çektiğimiz sıkıntılar sona erdi ve rahat bir nefes aldık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başta olmak üzere SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN