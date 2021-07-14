Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
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Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi

Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği düzenlenen yürüyüş, ilçe stadı önünden başlayıp Kılavuz Ormanı'nda belirlenen 3 kilometrelik güzergahta devam etti ve spor salonunda sona erdi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 15 Temmuz 2016'da hainlere karşı devletin gösterdiği kararlılık ve milletin gösterdiği kahramanlığın Havza'da yaşatılacağını belirterek, "Hain darbe girişimi asla unutulmadı ve unutulmayacak. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte Türk halkı özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele etmekten asla vazgeçmeyecek." dedi.

Yürüyüşe Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, AK Parti İlçe Başkanı kadir Kayan, Gençlik Kolları Başkanı Kadircan Şenkal ve Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Özdemir'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin boyunca yaşanılan en büyük ihanetlerden biri olduğunu vurguladı.

O karanlık gecede kahraman Türk milletinin milli mücadele ruhunu yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başardığını belirten Özdemir, "Milletimiz dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir. Üzerine açılan ateşlere, bombalara, tanklara, uçaklara rağmen asla geri adım atmamış, hainlerin karşısında cansiparane duruş sergilemiştir. Hain darbe girişimini, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı dik duruşu, halkımızın ve halkına silah doğrultmayı reddeden askerin direnişiyle kazandık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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