Havza'da "100. Yılda 100 Resim" Sergisi

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla "100. Yılda 100 Resim" isimli sergi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kevser Parkı'nda açılan resim sergisi öncesi konuşan proje koordinatörü İbrahim İşleyen, projede 87 okuldan 9 öğretmen ve öğrencilerin resimlerinin yer aldığını belirtti.

Konuşmanın ardından Atatürk, Milli Mücadele ve Atatürk'ün Samsun'a çıkışı konulu farklı tekniklerde yapılmış 100 tablonun yer aldığı sergi, Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından açıldı.

Sergiyi gezen Yılmaz ve Özdemir, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA