Havza'da "100. Yıl Müzikali" Sahnelendi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla "100. Yıl Müzikali" sahneye konuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikli gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğretmenlerden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkıları seslendirirken, öğrenciler de Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Havza'da yaptığı çalışmaları anlatan "Atatürk'ün Havza Günleri" oyununu ve halk oyunları gösterilerini gerçekleştirdi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla verilen mücadeleyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir dizi program düzenlendiğini belirterek, "Bu vatanın yurt olarak kalması, 100 yıl önce insanların canları pahasına girişmiş oldukları Milli Mücadele ile olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılında bir kez daha ülkemiz için şehit olan ve gazi olarak ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim." dedi.

Konuşmanın ardından programa emeği geçen öğretmen ve görevlilere plaket, öğrencilere ise başarı belgesi verildi.

Programa Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Değer ve Ali Sezek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur sağlam, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA